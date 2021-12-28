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ANKARA

İBB'de işe alınanlar terörist değilmiş

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı Ankara’ya gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın tespit ettiği 557 çalışanın terörist olmadığını iddia etti.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​İBBde işe alınanlar terörist değilmiş
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı Ankara’ya gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü. Toplantı sonrası İmamoğlu basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) görev yapan terör bağlantılı personelle ilgili özel teftiş başlattı. Açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketlilik başladı.

11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINI TOPLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmi programında cenaze töreni ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gözüküyordu. Kılıçdaroğlu’nun programında olmayan sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı Ankara’ya gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın tespit ettiği 557 çalışanın terörist olmadığını iddia etti. İmamoğlu, “İBB iştiraklerinde bir kişinin işe girmeyle ilgili prosedürleri bellidir. Adli sicil kaydı istersiniz, o kişi bu belgeyi de Adalet Bakanlığı’ndan alır. O zaman İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açıyor. Soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı” ifadelerini kullandı. İmamoğlu açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Adaylık kararım şartlara göre değişebilir” sözü sorulan İmamoğlu, “Bunlar boş konular. Sizin o sorduğunu sorularla ilgili ne aklımızda ne zihnimizde inanın tek bir cümle dahi yok” dedi.

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