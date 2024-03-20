İBB’den meclis üyesine ihale!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kanuna aykırı şekilde CHP'li İBB meclis üyesi Umut Şenol'un şirketine ihale verdi. 16.10.2023 Onay Belgesi tarihli “Mercedes Marka Conecto Model 20 Adet Körüklü Otobüsün Folyo Uygulaması Hizmeti” işi ihalesi, 398.000,00 TL + KDV bedelle CHP İBB Meclis Üyesi olan Umut Şenol'un yönetim kurulu üyesi olduğu “Core Medya Tanıtım ve İletişim Anonim Şirketi” uhdesinde kaldı. Usülsüz ve kanuna aykırı işlem, İBB denetim raporuna yansıdı. CHP’li meclis üyesine kanuna aykırı olmasına rağmen İBB tarafından verilen ihaleye ilişkin 2023 yılı denetim raporunda şu ifadeler yer aldı: “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ‘Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri’ başlıklı 28’inci maddesi; ‘Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz’ hükmünü taşımaktadır. Kanunun bu hükmüyle, belediye başkanı ve meclis üyelerinin görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren belli bir süreyle belediyeye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde girmeleri engellenmiştir. Belediye Kanunu'nun 28’inci maddesindeki bu yasaklamaya aykırı hareket edilmiştir.”