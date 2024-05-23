İBB'nin İstanbul'un fethi konserinde sahneye LGBT destekçisi Sena Şener çıkacak

İBB'den fethin ruhuna aykırı konser.
İBB, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi konserinde fethin ruhuna tamamen ters düşen bir program düzenleyecek. Fethin 571'inci yıl dönümünde Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak konsere LGBT destekçisi Sena Şener çıkarılacak.
Sapkınlığın sesi olmaktan onur duyuyormuş!
Sapkınlığın sesi olmaktan onur duyuyormuş!
Sena Şener, sözde onur haftasında LGBT için hazırlanan reklam filminde şarkıyı seslendirmiş ve "Sesiniz olmaktan onur duyuyorum" demişti.
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2 saat önce