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İBB'nin İstanbul'un fethi konserinde sahneye LGBT destekçisi Sena Şener çıkacak

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yılı kutlamaları kapsamında, sapkın LGBT destekçisi Sena Şener'e konser verdirecek.

Muhammed Furkan Uğurlu
20:21 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:24 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İBB'den fethin ruhuna aykırı konser.
İBB'den fethin ruhuna aykırı konser.

İBB, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi konserinde fethin ruhuna tamamen ters düşen bir program düzenleyecek. Fethin 571'inci yıl dönümünde Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak konsere LGBT destekçisi Sena Şener çıkarılacak.

Sapkınlığın sesi olmaktan onur duyuyormuş!

Sena Şener, sözde onur haftasında LGBT için hazırlanan reklam filminde şarkıyı seslendirmiş ve "Sesiniz olmaktan onur duyuyorum" demişti.


#İBB
#LGBT
#İstanbul'un fethi
#Sena Şener
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