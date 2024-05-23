İBB'nin İstanbul'un fethi konserinde sahneye LGBT destekçisi Sena Şener çıkacak

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin ücretsiz dağıttığı 'kültür yaşam' dergisinde, LGBT propagandası yapmasına tepki göstererek çocuklar üzerindeki tehdide dikkat çekti. İBB Meclisi'ndeki konuşmada “Dergiyi oğlum bana getirdi. 13 yaşındaki oğlum yanıma gelerek renklerin ne anlama geldiğini bana sordu” dedi.