Gündem İbrahim Kalından İstanbulda yapılacak müzakerelere ilişkin açıklama Savaşın sonlanması için çabalarımız sürecek
ANKARA

İbrahim Kalın'dan İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin açıklama: Savaşın sonlanması için çabalarımız sürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Ukrayna'nın İstanbul'da yapacağı müzakere görüşmeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Kalın, "Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek." dedi.

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Haber Merkezi AA
İbrahim Kalından İstanbulda yapılacak müzakerelere ilişkin açıklama: Savaşın sonlanması için çabalarımız sürecek
​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını, müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da yapılacak. Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek."

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