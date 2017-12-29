İbrahim Karagül Sosyal Yorum'da: Bu yürüyüş yüzyıllarca sürecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Facebook, Twitter ve Instagram'dan yapılan canlı yayında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Karagül, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerden Avrupa'da meydana gelen olaylara birçok kritik konuyu izleyicilerden gelen sorular ışığında analiz etti.

İbrahim Karagül, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in sunumuyla Sosyal Yorum yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Karagül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul'da gerçekleşen Kudüs zirvesi Batı'ya ve ABD'ye en büyük meydan okumaydı. Türkiye lider ülke haline geldi, bunu Sudan'da çok güçlü bir şekilde gördük.

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Türkiye'de bayrak yükseliyor. Bu bir kaderdir. Bu coğrafyanın kaderidir. Çanakkale'yi Medine savunmasını yaşayan bu millet, yeniden bütünleştirmek için çalışacaktır.

Türkiye, bölgeye özgüven veriyor. 'Siz güçlüsünüz' diyor.

Olağanüstü manevra yaptık

Sudan'da gördüğümüz şey, Afrika'da sokakta yürüyen her insanın duygularıdır. Türkiye'nin Kudüs çıkışı, İslam'ın sembollerini korumak değil sadece. Jeopolitik de bir çıkış. Müslüman dünyasına dönüktür. Olağanüstü bir manevradır. Sudan bunu gördü.

Sevakin adasına dair gündemi gördük. Güçlü bir şekilde 'bedeli neyse öderiz' dediler. Meseleyi sadece Sudan'la sınırlamamak lazım.

Sudan'da markette adam bizi görünce 'tekbir' getiriyor.

Parlamentoya bir baktık dolu. 1 saat bekledik, temaslar sürdüğü için. Sonra anons edildi 1 saat sonrası için. Fire vermeden toplandılar, bir anda coşku kapladı. Cumhurbaşkanı'nın sevildiğini biliyorum ama böyle bir şey beklemiyordum. Yüzde 33'ü kadın parlamentonun ayrıca. Bir anda yumruklar, işaret parmakları havaya kalktı. Böyle bir coşku olamaz. Sudan'ı yöneten bir parlamento. Bütün vekiller ayaktaydı. Bu başka bir şey, yeni bir şey.

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OYNAT 01:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi'nde ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap etti. Meclis Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı.

Bu yürüyüş yüzyıllarca sürecek

Türkiye'nin 1. Lig ülkesi olduğu görülüyor. Türkiye'nin küresel aktörlerle mücadelesi var. Son 5 senede yaşadığımız ortada. Türkiye eksenini görüyoruz. 'Türkiye'nin ekseni kaydı' tartışması yaşıyorduk, Türkiye kendi eksenini inşa ediyor. Dar merkez ülkeleri arasında kendine yer bulmaya çalışıyor ve bulacak. Şuan ki yürüyüş yüzyıllarca sürecek. Coğrafyanın yükselişi, Türkiye'nin öncülüğünde yürüyor.

2018'de dünyanın ve Türkiye'nin fotoğrafı net şekilde belli olur."