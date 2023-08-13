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İç savaş için insanları kışkırtıyor

İstifa edip AK Parti’ye geçen eski Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman, partinin sığınmacı düşmanlığını anlattı: Ümit Özdağ, yalan yanlış açıklamalarla insanları kışkırtıyor. WhatsApp’tan örgütlenip sığınmacıların iş yerlerini basıyorlar. Gizli çekilen görüntüler sosyal medyada yayılıyor.

Neslihan Önder
04:00 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ömer Selim Akduman, Ümit Özdağ.

Ömer Selim Akduman, Ümit Özdağ.

Beraberindeki 13 arkadaşıyla istifa edip AK Parti’ye katılan eski Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman, istifanın arka planı ve parti içinde yaşananları Yeni Şafak’a anlattı. Teşkilatın içine girince söylemlerin ve hareketlerin menfaat ve çıkar odaklı olduğunu gördüğünü ifade eden Akduman, “Bu insanların farklı noktalara hizmet ettiğini anladık” dedi.

PARTİDE NAMAZ ŞİKAYETİ

1 ay önce Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı’nın ezanın Türkçe okutulmasıyla ilgili açıklamasının kendilerini derinden yaraladığını kaydeden Akduman, “Onların İslam’a yönelik kızgınlıkları ve ön yargıları var. Siyasetlerini de İslam düşmanlığı üzerinden yapıyorlar” diye konuştu. Partinin alenen İslam’a savaş açtığını belirten Akduman, partideki odasında namaz kıldığı için genel merkeze şikayet edildiğini, ardından mobbing başlatıldığını söyledi.

ÖRGÜTLENİP İŞ YERİ BASIYORLAR

Partinin sığınmacı düşmanlığını da anlatan Akduman şu bilgileri verdi: “Ümit Özdağ’ın söylemleri hep ‘İç savaş çıkacak’ safsatası üzerineydi. Halbuki iç savaşı en çok fitilleyen kendisi oldu. Türk insanıyla sığınmacıları birbirine düşman etmeye çalışıyor. Yalan yanlış açıklamalarla insanları kışkırtıyor. WhatsApp grupları var, buradan örgütlenip sığınmacıların iş yerlerini basıyor, onları rencide edip gizli çekim yapıyorlar. Bu görüntüler de sosyal medyada yayılıyor.”



#Zafer Partisi
#AK Parti
#Siyaset
#Ömer Selim Akduman
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