İçişleri Bakanı Çiftçi: Müsaade etmeyeceğiz

04:0018/02/2026, Çarşamba
Ankara’da düzenlenen Valiler Buluşması’nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakan yardımcıları, bakanlığa bağlı kuruluşların üst yöneticileri ve 81 il valisi ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programına katıldı. Ülkedeki huzur ve güven ikliminin, sahada alınan tedbirlerin yanı sıra toplumsal sükunet ve ortak akılla güçlendiğini kaydeden Çiftçi “Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi. Güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde suç örgütlerinden çetelere, terör örgütlerinden zehir ve insan tacirlerine kadar her alanda önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Çiftçi, “Şimdi, 40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız bir sürecin içindeyiz, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz” diye konuştu. Süreçte önemli bir aşamada olunduğunu kaydeden Çiftçi, “Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


#Mustafa Çiftçi
#İçişleri Bakanlığı
#Terörsüz Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

