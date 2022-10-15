​İçişleri Bakanı Soylu Bartın'da patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi.

Olay yerinden tekrar açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dün akşam saat 18.15 sularında maalesef bulunduğumuz alandaki işletmede bir patlama meydana geldi. Ardından hem Bartın valimiz hem de sayın milletvekilimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız ve buradaki bütün arkadaşlarımız buraya intikal ettiler. O anda itibaren de işletme yöneticileriyle beraber tüm Türkiye burada nasıl bir patlama olduğunu ve sonuçlarının ne olduğunu duymaya başladı. Başımız sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Bartın'ımıza ve ülkemize geçmiş olsun. Ve tüm madencilerimize geçmiş olsun. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlk açıklamalarımızda o vardiyada 110 madencimizin çalıştığını ifade etmiştik. Aynı zamanda kritik yerde 49 madencimizin çalıştığını söylemiştik. Ardından da burada bütün kurumlarımızın ortak çalışmasıyla gelişmeleri de size bu zaman dilimi içerisinde paylaşmışızdır" dedi.

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26 Madenci Kardeşimiz Şehit Oldu

Son durumu aktaran Bakan Soylu, "110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin." dedi.

Kurtarılan madenciler hakkında "Altısı Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla birlikte İstanbul'da şehir hastanesine götürüldü. Yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. Beşi şu anda Bartın'da üçü Bartın Devlet Hastanesi üçü de özelde olmak üzere tedavi görüyor. 11 kardeşimizin hayati durumuyla ilgili bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu açıklamalarına "Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan, artık kurtarılan toplam 58 madencimiz, şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan da 15 madencimiz var. Olayın olduğu ilk saatten itibaren gerek Enerji Bakanlığının tüm ekipleri ülkemizin birçok noktasından gerek buradaki var olan müdahale ekipleri anında arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Sağlık Bakanlığımızın bütün ekipleri UMKE, AFAD ve bütün kurumlarımızın bütün ekipleri buradaydılar" diyerek devam etti.

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