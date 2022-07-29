Gündem İçişleri Bakanı Soylu Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Rashkov ile telefonda görüştü. Görüşmede, yeni sınır kapısı açılması, düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliği konuları ele alındı.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Soylu Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Rashkov ile telefonda görüştü.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu ile Rashkov görüşmesinde, yeni sınır kapısı açılması, düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliği konuları ele alındı.

Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşına İçişleri bakanlıkları arasında üst düzeyde artarak devam eden görüşme ve temasların, iki komşu ülke arasındaki iş birliği faaliyetlerine ve samimi diyaloğa çok elzem katkılar sağladığını ifade etti.

Geçen ay yapılan görüşmede gündeme gelen Kırklareli Rezve Deresi'nde yeni bir kapı kurulmasına ilişkin değerlendirilmeler de gözden geçirildi.

Buna ilaveten, Soylu ve Rashkov arasında iki ülke İçişleri bakanlıkları arasında ortak mekanizma toplantısına mutabık kalındı.

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