Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İçişleri Bakanı Soylu Yeni Şafakta soruları yanıtlıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

​İçişleri Bakanı Soylu Yeni Şafak'ta soruları yanıtlıyor

İçişleri Bakanı Soylu Yeni Şafak'ta soruları yanıtlıyor

İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Şafak sosyal medya canlı yayınında Ersin Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu, Ersin Çelik'in sorularını yanıtlıyor
Bakan Soylu, Ersin Çelik'in sorularını yanıtlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yeni Şafak'ın sosyal medya canlı yayınına konuk oluyor. Yaklaşan İstanbul seçimi, Pençe Harekatı'ndaki son durum ve tüm merak edilen sorular özel yayında cevap buluyor.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
Bakan Soylu Yeni Şafakta

Bakan Soylu Yeni Şafak'ta

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan gelen soruları yanıtlıyor.
CHPli belediyelerin sicili bozuk

CHP'li belediyelerin sicili bozuk

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım'dan açıklamalar.
MGK sona erdi

MGK sona erdi

​3,5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
Milliler rahat geçti

Milliler rahat geçti

A Milli Takımımız Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.
Köprü cezaları affedildi

Köprü cezaları affedildi

Torba yasa teklifi TBMM'den geçti.
Ek sefere<br>otobüs kalmadı

Ek sefere
otobüs kalmadı

Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Dehşet<br>anlarını anlattı

Dehşet
anlarını anlattı

Eğlence mekanında dövülen kadın konuştu.

THY'den<br>seçim uyarısı

THY'den
seçim uyarısı

​Bilet değişikliği imkanı yarın sona eriyor.

İstenen<br>cezalar belli oldu

İstenen
cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılması davasında yeni gelişme.

Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

​Ayağa kalkmadığı için çalışanlarını darp etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'ni açıkladı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi.
Kazanan<br>firmalar belli oldu

Kazanan
firmalar belli oldu

​4 ilde 1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek.
Ayakkabısının diğer teki de bulundu

Ayakkabısının diğer teki de bulundu

​Ecrin bebeği arama çalışmalarında yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.