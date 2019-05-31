​İçişleri Bakanı Soylu Yeni Şafak'ta soruları yanıtlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yeni Şafak'ın sosyal medya canlı yayınına konuk oluyor. Yaklaşan İstanbul seçimi, Pençe Harekatı'ndaki son durum ve tüm merak edilen sorular özel yayında cevap buluyor.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Şafak sosyal medya canlı yayınında Ersin Çelik'in sorularını yanıtlıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yeni Şafak'ın sosyal medya canlı yayınına konuk oluyor. Yaklaşan İstanbul seçimi, Pençe Harekatı'ndaki son durum ve tüm merak edilen sorular özel yayında cevap buluyor.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
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