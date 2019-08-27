Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.
"BAŞARIMIZIN DORUĞUNDAYIZ"
Bakan Soylu yaptığı açıklamada “Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü. Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye’ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz. Türkiye ile ilgili karanlık kehanetlerinin hiçbirisi tutmadı. Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız” dedi.