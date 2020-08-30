İçişleri Bakanı Soylu'dan Barış Atay'a yanıt: "PKK ve DHKP-C artığı", "Senden tam tecavüzcü olur..."

Hükümete yönelik muhalefet yaparken haddini aşıp çirkin ithamlarla devleti sürekli tehdit eden TİP Milletvekili Barış Atay, yeni bir rezalete imza attı.
Twitter hesabında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında asılsız bir mesaj yazan Atay'a yanıt bizzat Bakan Soylu'dan geldi.
Dikkat yakalanma
Kendisine 'tecavüz kollayıcı' diyen Atay'a "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı" diyen Soylu, "Benden “tecavüzcü kollayıcı” olmaz da Senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı. Dikkat yakalanma" dedi.
Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı;
Benden “tecavüzcü kollayıcı” olmaz da
Senden tam tecavüzcü olur...
Tuma’nın kollayıcısı
Dikkat yakalanma... https://t.co/yc8Tewb6vi
Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı;