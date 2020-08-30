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Gündem İçişleri Bakanı Soyludan Barış Ataya yanıt "PKK ve DHKP-C artığı", "Senden tam tecavüzcü olur"
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Barış Atay'a yanıt: "PKK ve DHKP-C artığı", "Senden tam tecavüzcü olur..."

TİP Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çirkin ithamlarda bulunca Soylu'dan yanıt gecikmedi. Kendisine 'tecavüz kollayıcı' diyen Atay'a "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı" diyen Soylu, "Benden “tecavüzcü kollayıcı” olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı. Dikkat yakalanma" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Hükümete yönelik muhalefet yaparken haddini aşıp çirkin ithamlarla devleti sürekli tehdit eden TİP Milletvekili Barış Atay, yeni bir rezalete imza attı.

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Twitter hesabında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında asılsız bir mesaj yazan Atay'a yanıt bizzat Bakan Soylu'dan geldi.

Dikkat yakalanma

Kendisine 'tecavüz kollayıcı' diyen Atay'a "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı" diyen Soylu, "Benden “tecavüzcü kollayıcı” olmaz da Senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı. Dikkat yakalanma" dedi.

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