İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında Balıkçı Damı meselesinden dolayı mahkemelik olmaları nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti.

Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

OF KAYMAKAMLIĞI: ZANLI YAKALANDI

Of Kaymakamlığı yaptığı açıklamada Sefa Dönmez'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, zanlının olay yerinde silahla birlikte yakalandığını belirtti.

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18.07.2022 Tarihli Basın Duyurusu pic.twitter.com/V0OV5Vgf6Z — Of Kaymakamlığı (@ofkaymakamligi) July 18, 2022