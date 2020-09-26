İçişleri Bakanlığı: 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgiler kimliğine entegre edildi

Bakan Varank çocukluğunun geçtiği Mahmutpaşa'daki anılarını anlattı: Okuldan sonra dükkana giderdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, TEKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e özel açıklamalarda bulundu. 'Televizyon programlarında yerli ve milli üretim ürünleri gösterip pazarlıyorsunuz. Bu konuyla ilgili pazarlamacı geçmişiniz olduğunu öğrendik. Mahmutpaşa'da dükkanınız varmış doğru mu?' sorusuna Varank, 'Küçüklüğümüzden itibaren Mahmutpaşa'da büyüdük. Babamızın orada dükkanları vardı. Haftaiçi okulda okusak da haftasonları oradaydık. O heyecan başka bir heyecandı' cevabını verdi.



