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İçişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul’daki Suriyeliler 24 Eylül'e kadar kayıtlı bulundukları şehirlere dönecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda İstanbul’daki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı bulundukları şehirlere dönmeleri için 24 Eylül’e kadar süre verildi.

09:23 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda İstanbul’daki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı bulundukları şehirlere dönmeleri için 24 Eylül’e kadar süre verildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi;

  • "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir.
  • Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir.
  • 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir."


#İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı
#Suriyeliler
#Yabancı
18 dakika önce
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