İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütüne 11 milyar TL'lik darbe

"Operasyon sonucunda, 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."