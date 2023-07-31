|
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütüne 11 milyar TL'lik darbe

Terör örgütüne operasyonlar tüm hızıyla devam ederken son haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Lice'de örgütün 11 milyar liralık yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyuran Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları ve görüntüleri de paylaştı.

17:47 . 31/07/2023 Pazartesi
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek amacıyla Lice kırsalında
"Narkoterör Operasyonu"
düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini belirten Yerlikaya,
"Operasyon sonucunda, 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
ifadelerini kullandı.




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Lice
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yapılandırmada indirim fırsatı için o tarihi kaçırmayın! Borç yapılandırma taksit ödemesi ne zaman bitecek?