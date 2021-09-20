İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu' kapsamında 19 Eylül'de; Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin, sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde 'sorumlu' seviyede faaliyet yürüten, 'Terörde Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan, 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edildi. Teröristin, 2014'te KCK Başkanlık Konseyi üyesi, 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yaptığı belirlendi.

'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat.

Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin de 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Ardıl Poyraz' kod adlı Büşra Kaya (28) olduğu tespit edildi.

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'Ardıl Poyraz' kod adlı Büşra Kaya (28).

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