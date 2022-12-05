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SİİRT

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 533 personelin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu" başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Pervari bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında; 1 adet ak-47 piyade tüfeği, 270 adet ak-47 fişeği, yaşamsal malzeme ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA DHA
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 operasyonu başlatıldı
Foto/Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Siirt'te yeni bir operasyon başlatıldı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde yapılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu"nda, 533 personelin yer aldığı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 37 tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Siirt'in Pervari ilçesinde Doğan köyü Mansur Deresi mevkisindeki arazi arama tarama faaliyetinde 1 AK-47 piyade tüfeği, 270 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 4 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 kilogram kubar esrar, 1 jeneratör, 2 sırt çantası, 2 uyku tulumu ile 13 pil ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

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Düzce'de kargo aracındaki valizlerde 65 kilogram esrar ele geçirildi
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Düzce'de kargo aracındaki valizlerde 65 kilogram esrar ele geçirildi
Düzce'de kargo aracında valizlere gizlenmiş 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, talimat doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Otoyolun Kaynaşlı mevkisinde durdurulan tırın dorsesinde, kargoların bulunduğu valizler içerisinde 65 kilo 598 gram esrar maddesi bulundu. Araçta bulunan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı
FOTOĞRAF 13
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Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere bu sabah operasyon başlattı.
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Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde açıkladı.
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Sabah 04.00’de Kocaeli, 05.30’da Sakarya’daki ekiplerin operasyona çıktığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “3 aylık bir çalışma. Uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu satıcıları, bunları çekip çevirenlerle ilgili. Kocaeli merkezli 111, Sakarya merkezli 196 olmak üzere toplam 307 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması başta olmak üzere, gerçekleşen operasyonda, iki ilde 2 bin 67 arkadaşımız, 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269’u gözaltına alındı” dedi.
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UYUŞTURUCULAR BEBEK PUSETİNDEN ÇIKTIPolis ekipleri belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlerken, özel harekat ekipleri kapıları koçbaşı ile kırarak içeriye girdi.
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Baskın yapılan bir evde uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı. Narkotik ekipleri, aynı puset içinde pompalı tüfekte buldu. Evde bulunan şahıs ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
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Bir başka evin ise güvenlik kameraları ile çevrildiği belirlendi. Aynı evde, güvenlik kameralarından polisin geldiğini gören zanlıların, uyuşturucu maddeleri sobada yakmak istedikleri ortaya çıktı.
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Operasyonun görüntüleri ise aksiyon filmlerini aratmadı.
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Operasyon çerçevesinde Sakarya ve Kocaeli’de gözaltına alınan 307 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı.
Title
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı.
Title
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı.
Title
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı.
Title
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı.
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı
Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirilen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskın yapılan bir evde uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı.


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