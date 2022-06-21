İçişleri Bakanlığı: İki terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan çatışmada, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Eren Abluka-17 Operasyonu' kapsamında, Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonda çıkan çatışmada, 2 terör örgütü mensubu, silahları ve teçhizat ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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