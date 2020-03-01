İçişleri Bakanlığı: 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı

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Sınır kapıları açıldı, düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor: Şimdi Avrupa düşünsün

Türkiye, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. ‘Açık kapı politikası’ uygulanacağını duyan göçmenler Yunanistan'a gitmek için Edirne, Çanakkale, Muğla, Aydın ve İzmir'de hareketlilik oluşturdu. Geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.