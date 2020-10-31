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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: Onlar uykuyu kendilerine haram kılan kahramanlarımız

İçişleri Bakanlığı'nca, İzmir'deki depremde enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için mücadele eden AFAD ekipleri için, "Onlar, enkaz altındaki her bir canımızı kurtarabilmek için uykuyu kendilerine haram kılan kahramanlarımız" mesajı paylaşıldı.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığının, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.
İçişleri Bakanlığının, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.

AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor.

İçişleri Bakanlığının, sosyal medya hesabından paylaştığı tweet..

İçişleri Bakanlığı, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte büyük bir mücadele veren AFAD personelin fotoğraflarını paylaşarak, "Onlar, enkaz altındaki her bir canımızı kurtarabilmek için uykuyu kendilerine haram kılan kahramanlarımız. Size minnettarız" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığının, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.

İçişleri Bakanlığının, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.

İçişleri Bakanlığının, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.

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