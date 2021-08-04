Gündem İçişleri Bakanlığı Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

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