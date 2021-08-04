İçişleri Bakanlığı: Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.
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