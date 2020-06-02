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SİİRT

İçişleri Bakanlığı: Siirt'te iki jandarmamız kazada şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu iki jandarma personelimiz şehit oldu, biri ağır 7 jandarma personelimiz de yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Siirt'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. 2 şehidimiz var.
Siirt'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. 2 şehidimiz var.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelinin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu, iki jandarma personelinin şehit olduğunu ve biri ağır olmak üzere 7 jandarma personelinin de yaralandığını açıkladı.

VİRAJI ALAMAYARAK UÇURUMA YUVARLANDI

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'te iki jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek, "Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

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