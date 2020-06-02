İçişleri Bakanlığı: Siirt'te iki jandarmamız kazada şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelinin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu, iki jandarma personelinin şehit olduğunu ve biri ağır olmak üzere 7 jandarma personelinin de yaralandığını açıkladı.

VİRAJI ALAMAYARAK UÇURUMA YUVARLANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'te iki jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek, "Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.