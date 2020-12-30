İçişleri Bakın Soylu: AFAD isminde bir uygulama yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AFAD İl Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 yılı 2. Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Soylu, Türkiye’nin en çok deprem bildiren 4. ülke olduğunu belirterek, “2021 yılı için hedefimiz 1000 adet yeni toplanma alanı belirlemektir. 15 başlıkta 2020 yılında AFAD’ın müdahale ettiği olay sayısı 3078’dir. Bu yıl ulusal düzeyde müdahale ettiğimiz deprem sel gibi olaylarda 318 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır” dedi.

“Avrupa’nın en büyük gözlem ağzına sahibiz”

“Avrupa’nın en büyük deprem gözlem ağına sahibiz” diyen Soylu, “Afet risk azaltma çalışmalarında ARAS adını verdiğimiz sistem hayata geçirilmiştir. İRAP adını verdiğimiz il afet risk azaltma projemizdir. Pilot il olarak Kahramanmaraş’ta planlamalar yapılmıştır. Hedefimiz 2021 sonuna kadar bu planlamaların tamamlanmış olmasıdır. Dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumundayız. 1900-2016 yılları arasında Türkiye en çok deprem bildiren 4. ülkedir” ifadelerini kullandı.

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“Depremde GSM hatlarından eş dost aramak hayatları tehlikeye atmaktır”

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Depremde ilk 6 saat çok önemlidir. Bir yandan yaşam alanlarımızı sağlamlaştırmak durumundayız. Diğer yandan da afet reflekslerimizi oluşturmak, afet eğitimli bireyler olmak zorundayız. Kimse kusura bakmasın, ilgili ilgisiz her yerde bunu söylemeye devam edeceğiz. Depremden hemen sonra özel arabanıza atlayıp sokağa çıkmak ya da GSM hatlarından eşinizi dostunuzu aramak başkasının hayatını tehlikeye atmaktır. İlk 6 saatte yardım ekiplerinin, itfaiyenin, güvenlik ekiplerinin olay yerine ulaşmaması afetten daha büyük afettir. İlk 6 saatte karmaşa yaşamazsak gerisini yönetebilme kabiliyetine sahibiz. Ama ilk 6 saatte o yolları afet ekiplerine bırakmalıyız. Bunu sürekli tekrar edelim. Otomatik bir refleks haline getirelim.”

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“AFAD isminde bir uygulama yapacağız”

Soylu, “Arkadaşlarımız bakanlığımızda çok güzel bir yazılımın altına imza attılar. Aynı zamanda konuşma-haberleşme yazılımı. Kodları bize ait. Türkiye’de şu anda kodları bize ait bir yazılım yok. Kodlarının bize ait olduğu aynı zamanda çok güçlü kripto sistemiyle koruma altında. Bu kapasiteyi gerçekleştiren arkadaşlarımızdan bir talepte daha bulundum. Bakanlığımızın örnekleri var. KADES uygulamamız var. Şu anda 1 milyon 250 bin kullanıcısı var. 60 bin ihbar var. Yüzde 50’si gerçek ihbarlar. GSM operatörleriyle görüştük. Özellikle deprem anında telefonların kilitlenmesi hem bizim bu konularda acil destek ünitelerinin olaya müdahale etmesi açısından büyük bir sorun yaşatıyor. Sadece ismi AFAD olan bir uygulama yapma konusunda değerlendirme ortaya koyduk. Aslında bunu GSM operatörlerinden istemiştik. Onlarla da konuştuk. Bizim bunu yapabileceğimizi gördük. KADES’i, UYUMA’yı da bakanlık bünyesinde yaptık. AFAD uygulamasını da kendimiz yapacağız. Birincisi şu bu dönem içinde tüm GSM operatörlerine bağlanacak şekilde internet hattından görüşme yapabilecek, görüntü kaydedip, atabilecek” diye konuştu.

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