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ANKARA

İçişleri duyurdu: Altı ilde DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik 6 ilde yapılan operasyonda 16 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri duyurdu: Altı ilde DEAŞ operasyonu
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Üç şüpheli aranıyor

Operasyonda şüphelilerden 16'sı, yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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