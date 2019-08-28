İdlib'de yeni provokasyon: 10 numaralı gözlem noktası hedefte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin ile görüşmesinin en önemli gündem maddesi hiç şüphesiz İdlib düğümüydü.

Erdoğan, İdlib öncelikli kritik görüşme sonrası, "Tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Meşru müdafaa hakkımız bizi müdafaaya sevk etmektedir" dedi.

Moskova ziyaretinin sahadaki yansımalarının ne olacağı sorusuna yanıt aranırken, İdlib'den yeni bir provokasyon geldi. TSK'nın 10 numaralı gözlem noktasının çok yakına havan topu saldırısı düzenlendi. Bölgede çok Rejim ve Rus savaş uçaklarını çok yoğun uçuşlar gerçekleştirdi.

Suriye elindeki en elit birliği bölgeye gönderdi

Bölgede yaşananlarla ilgili olarak Yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, rejim güçlerinin bölgede 'alçak yoğunluklu' bir çatışma yürüttüğünü ifade etti.

Böyle bir operasyonda normal şartlarda çok daha az sayıda kuvvetle atılması gereken adımlar için rejimin 60 bin kişilik bir ekiple bölgede olduğunun altını çizen Erenel, şöyle devam etti:

Bu birlikler rejimin elindeki en elit birlikler. Kaplan gücü ve elit askerlerden oluşan 60 bin kişilik bir kuvveti oraya yığdılar. Tek amaçları İdlib'i bir an önce kendi kontrollerine almak ve acilen Fırat'ın doğusuna yönelmek.

Rejimin elinde bunları yapabilecek nitelikli başka bir kuvvet yok. Bu nedenle zamanla yarışıyorlar. Öncelikli amaçları M4 ve M5 otobanlarında kontrolün tamamen kendilerine geçmesi.

İdlib'de çözümün uzaması ABD'nin yararına

Rejim ve Rusya zamanla yarışırken, ABD ve İran işin zamana yayılması noktasında adımlar atıyor. ABD, İdlib'teki düğümün ne kadar uzun sürerse kendi işine o kadar geleceğinin farkında.

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İran da bölgede zaman karşı adımlar atıyor ve bunu milis güçleri üzerinden yapıyor. Kimi zaman rejime destek veriyor kimi zaman proxy güçleri üzerinden süreci baltalıyor ve 'ben de buradayım' diyor."

TSK'nın 10 numaralı gözlem noktasının hemen yakınına düşen hava topu.

Rejimin böyle bir adımı Rusya'dan habersiz atması mümkün değil

Erenel, Erdoğan ve Putin'in dünkü görüşmesinin hemen ardından bugün yaşananları değerlendiren Erenel şunları söyledi:

"Rusya'nın dahli olmadan İdlib'teki gözlem noktamızın çok yakın çevresinde bu tür saldırıların yaşanması mümkün değil.

Esed rejimi, Rusya'dan bağımsız bir şekilde hareket etmesi ya da Türk askerini doğrudan hedef alması halinde bugüne kadar ki tüm kazanımlarının ortadan kalkacağının farkında.

Erdoğan ve Putin görüşmesinin sahaya yansımasının nasıl olacağını beklemeden bu tür adımları provokasyon olarak görmek gerekli.

Sonuçta bu işler bugünden yarına olmuyor. Hatırlanacağı üzere ABD ile de Müşterek Harekat Merkezi kurulmasının kararından bir süre sonra somut adımlar gördük. Şimdi, Erdoğan-Putin görüşmesinin somut adımlarını görmek için beklemek gerek."

AA İdlib'in bazı kesimleri, Rejim ve Rus güçleri tarafından aralıksız bombalanıyor.

TSK mutlaka faili bulacaktır

TSK'nın gözlem noktasının yanına yapılan saldırıya ilişkin tüm detayları çok kısa zamanda açıklığa kavuşturabileceğini ifade eden Erenel, "İdlib çok karışık. Terör grupları var, Türkiye, Rusya ve Suriye'nin gözlem noktaları var... Provokasyona oldukça müsait bir ortam. Türkiye ile Rusya'nın ve bugüne kadar askerleri doğrudan hiç karşı karşıya gelmemiş Türkiye ile Suriye rejiminin arasının açılmasının kimin işine geldiği iyi değerlendirilmeli." dedi.

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Türkiye'nin bölgede oluşturduğu gözlem noktaları.

Gözlem noktası değil yakını hedef alındı

Anadolu Ajansı'na konuşan Türk güvenlik kaynakları, İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendiğine yönelik iddiaları yalanlarken, Reuters haber ajansının konuştuğu üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi ise, "gözlem noktasına 500 metre uzaklıkta yoğun çatışmaların yaşandığını" söyledi.

21 Ağustos'ta Türkiye'nin 9'uncu gözlem noktasına intikal yoluna yapılan hava saldırısında üç kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin varılan anlaşma çerçevesinde bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor.

GÜNDEM Suriye'deki TSK gözlem noktası çevreleniyor: Bağlantı kopabilir