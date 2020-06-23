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Gündem İftiralara beş dilde cevap Sözde soykırım iddiaları hakkında belgesel hazırlandı
POLİTİKA

İftiralara beş dilde cevap: Sözde soykırım iddiaları hakkında belgesel hazırlandı

Türk Tarih Kurumu, 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı yeni bir çalışmaya imza attı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Tarih Kurumu, Ermeni meselesi hakkında yerli ve yabancı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 5 dilde kısa belgeseller hazırladı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca belgeseller Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne isyanı, terör ve propaganda faaliyetleri hakkında yeni bilgi ve belgelerden faydalanılarak hazırlandı.

  • Yedi bölümden oluşan kısa belgesel serisi, “1915 Terör ve İsyan”, “1915 Tehcir ve İskan”, “Diaspora, Diplomasi ve Propaganda”, “Asala: Ateş ve Kan” “Sahte Belgeler ve Gerçekler”, “Tarihsiz Diplomasi” ve “İlk Ateş: 1915 Müslüman Ahaliye Mezalim” başlıklarından oluşuyor. Çalışma Youtube gibi sosyal mecralara da yüklendi.

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