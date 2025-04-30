İhalelerin çoğu 8 firmaya!

Beykoz Belediyesi’nin 2024 yılı harcamalarına ilişkin hazırlanan Denetim Komisyonu Raporu, ihalelerde şeffaflık ve rekabet kurallarının ihlal edildiğini ortaya koydu. Beykoz Belediyesi’nin 2024 yılı toplam geliri 3,7 milyar TL olurken, harcamalar 4,3 milyar TL’ye ulaştı. Bir önceki yıl gelirler yüzde 5 azalırken, harcamalar yüzde 65 arttı. Belediye borcu da 941 milyon TL’den 2,3 milyar TL’ye çıktı. Buna rağmen ilçede yeni ve kalıcı bir yatırım ihalesi yapılmadı, rutin bakım ve temizlik işleri sürdürüldü. Rapora göre, geçen yılki 329 harcama dosyasından yalnızca 60’ı açık ihale yöntemiyle yapıldı, 269 dosya doğrudan temin veya pazarlık usulüyle sonuçlandırıldı. 2 milyar 174 milyon 354 bin TL’lik harcamanın 1 milyar 486 milyon 505 bin TL’si açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildi. 684 milyon 848 bin 995 TL’lik kısmı doğrudan temin veya pazarlık usulüyle ihale edildi. Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün araç ve iş makinesi kiralamalarına da 598 milyon 935 bin TL harcandı. Mal ve hizmet alımı genellikle Tekba Gıda, Emir Lokanta, Tesa Tedarik, İnci İklimlendirme, Esem Sigorta, Reddo Reklam, Act Reklam ve 2H Tasarım firmaları üzerinden yapıldı. Bu firmaların çoğunlukla birbirleriyle bağlantılı teklif verdikleri kaydedildi. Rapora komisyonun AK Partili üyesi Serkan Şahin muhalefet şerhi düştü.