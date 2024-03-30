İhmaller ormanları küle döndürdü

81 il genelinde çıkan orman yangınları için bir araştırma yapıldı. Bu kapsamda yapılan araştırma sonucunda 2 bin 579 orman yangınının bin 133'ü, yani yaklaşık yarısı ihmaller dolayısıyla yaşandı. Bu ihmaller arasında mangal külünü söndürmeme, sigara izmariti atma gibi ihmaller öne çıkıyor. Öte yandan 92 yangının kasıtlı çıkarıldığı tespit edildi.

Kasıtlı yangınlarda 662 hektar alan kül olurken ihmal nedeniyle 11 bin 260 hektar alan küle dönmüş durumda. Doğal nedenlerle başlayan yangınlar 365 hektar alanda yangına neden olurken sebebi belirlenemeyen yangınların yok ettiği orman alanlarının miktarı ise 3 bin 233 hektar olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı çalışmalar ile 2019 yılından bu yana kül olan 184 bin 605 hektarlık alanda rehabilitasyon çalışması yaptı ve yanan ağaçların yerine yeni fidanlar dikildi. 2023 yılında yanan 15 bin hektar alanın da 2024 yılının sonu kadar yeniden ağaçlandırılması hedefleniyor.