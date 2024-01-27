İhtiyati tedbir kararı değerli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili verdiği 'soykırımla yargılama' kararına ilk değerlendirmesini yaptı. Erdoğan "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.