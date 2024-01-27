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İhtiyati tedbir kararı değerli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UAD'nin ihtiyati tedbir kararını değerli bulduğunu ve memnuniyetle karşıladığını bildirdi. İsrail saldırılarının son bulmasını isteyen Erdoğan, savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:46 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.


Lahey’deki karar değerli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli bulduğunu ve memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Erdoğan, "Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
#İsrail
#Lahey
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