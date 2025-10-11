İki çete birleşip öldürmüş

Şişli'de Avukat Serdar Öktem'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Serdam Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 süphelinin savcılık işlemleri dün tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen aralarında 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında çarpıcı tespitlere yer verildi. Yazıda "Öktem'in öldürülmesi olayının, hem 'Casperlar', 'Çirkinler', 'Şirinler' ve 'Çingene Ümit' suç örgütünü zedelemek, hem de bilgi akışını kesmek amacıyla, intikam saikiyle, Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz'ın finanse ettiği, Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından yapıldığı değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Yazıda, bazı şüphelilerin avukatı olan Öktem'in, "Casperlar" ve "Çirkinler" suç örgütüne bilgi aktarımı ve paralarını aklama iddiasıyla, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütü üyelerinin hedefi haline geldiği dile getirildi. Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Öktem'in öldürülmesi için örgüt elebaşı Caner Koçer'den talimat aldıklarını anlatığı ifade edildi.