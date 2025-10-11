Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İki çete birleşip öldürmüş

İki çete birleşip öldürmüş

Burak Doğan
04:0011/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Serdar Öktem
Serdar Öktem

Şişli'de Avukat Serdar Öktem'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Serdam Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 süphelinin savcılık işlemleri dün tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen aralarında 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında çarpıcı tespitlere yer verildi. Yazıda "Öktem'in öldürülmesi olayının, hem 'Casperlar', 'Çirkinler', 'Şirinler' ve 'Çingene Ümit' suç örgütünü zedelemek, hem de bilgi akışını kesmek amacıyla, intikam saikiyle, Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz'ın finanse ettiği, Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından yapıldığı değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Yazıda, bazı şüphelilerin avukatı olan Öktem'in, "Casperlar" ve "Çirkinler" suç örgütüne bilgi aktarımı ve paralarını aklama iddiasıyla, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütü üyelerinin hedefi haline geldiği dile getirildi. Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Öktem'in öldürülmesi için örgüt elebaşı Caner Koçer'den talimat aldıklarını anlatığı ifade edildi.


#Serdar Öktem
#saldırı
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sonuçlar açıklandı! KPSS 2025/2 merkezi atama ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?