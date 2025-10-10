Yeni Şafak
Serdar Öktem cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

10/10/2025, Cuma
İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ayrıntılar geliyor...


