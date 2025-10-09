Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Serdar Öktem suikastı: Tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Saldırganların en net görüntüsü

Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ve görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin saldırıdan 2 saat önce bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi.