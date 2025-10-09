Yeni Şafak
Serdar Öktem suikastı: Tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

13:289/10/2025, الخميس
DHA
Sinan Ateş davası sanıklarından Avukat Sinan Öktem’e İstanbul’da silahlı saldırı
Şişli'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisinin bir akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Şişli'de Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı yapıldı.

Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


09 أكتوبر, الخميس

Ambulansla hastaneye götürülen Öktem, hayatını kaybetti. Saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy'de ormanda bulundu. Saldırıya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırganların en net görüntüsü

Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ve görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin saldırıdan 2 saat önce bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi.

Alışveriş sırasında iki şüpheli marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor...



#Serdar Öktem
#suikast
#görüntü
