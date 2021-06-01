Gündem İki gün yüz yüze eğitim
EĞİTİM

İki gün yüz yüze eğitim

Okulların durumuyla ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Yarın (bugün) itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İki gün yüz yüze eğitim
Ziya Selçuk

Bugün itibariyle başlayan normalleşme adımları kapsamında ilkokullarda ilk zil bugün, ortaokul ve liselerde ise önümüzdeki hafta çalacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından eğitim takvimini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşmeye ilişkin genelge
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşmeye ilişkin genelge

HAFTADA 2 GÜN

  • Selçuk, “Yarın (bugün) itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.” bilgisini paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise bugünden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, yüz yüze eğitime seyrek nüfuslu yerleşim yerleri ve köylerde 1 Haziran Salı (bugün) itibariyle haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağı, eğitimlere katılımın ise isteğe bağlı olacağı belirtildi.

Tedbirli açılma
KORONAVİRÜS
Tedbirli açılma

KARNELER 18 HAZİRAN’DA

  • Öte yandan 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceği bildirildi. Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran’da alabilecek; 2 Temmuz’a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.
Abone Ol Google News
Tarihi esere mirasçı oldu

Tarihi esere mirasçı oldu

​Vefat eden annelerinin bıraktığı sandığın içinden 'servet' çıktı.
Antalyada dostluk kazandı

Antalya'da dostluk kazandı

​A Milli Takımımız, özel maçta Gine ile 0-0 berabere kaldı.
Taksim Camii’nin ilk mahyası: Elhamdülillah

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihini açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı tek güne indi. İşte yeni süreç...

Silivri'den girip Pendik'ten çıkacaklar

Silivri'den girip Pendik'ten çıkacaklar

Ağır tonajlı araçlarla ilgili ​İstanbul trafiğini rahatlatacak karar.

"Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi."
Hedefe az kaldı

Hedefe az kaldı

Bakanlık son tabloyu paylaştı.
Nefes kesti

Nefes kesti

​Hürkuş'un HYEU modeli de ilk kez uçtu.
Odasını boşalttı

Odasını boşalttı

Galatasaray'da büyük belirsizlik yaşanıyor.

Beştepe'de kabine zirvesi başladı

​Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık.
Zam teklifini<br>hükümete sundular

Zam teklifini
hükümete sundular

​700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında.

Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.