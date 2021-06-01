​İki gün yüz yüze eğitim

Bugün itibariyle başlayan normalleşme adımları kapsamında ilkokullarda ilk zil bugün, ortaokul ve liselerde ise önümüzdeki hafta çalacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından eğitim takvimini açıkladı.

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HAFTADA 2 GÜN

Selçuk, “Yarın (bugün) itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.” bilgisini paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise bugünden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, yüz yüze eğitime seyrek nüfuslu yerleşim yerleri ve köylerde 1 Haziran Salı (bugün) itibariyle haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağı, eğitimlere katılımın ise isteğe bağlı olacağı belirtildi.

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