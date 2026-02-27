Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İki metrobüs çarpıştı: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

İki metrobüs çarpıştı: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

11:3127/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu. Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen iki metrobüsten biri, İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na yakın bölgede önündeki metrobüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu metrobüslerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı yolcuları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı.

Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu.

Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.




#Avcılar
#KAZA
#Metrobüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç sahipleri dikkat! Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi: 5 yıl hapis, 280 bin lira cezası var