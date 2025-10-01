Yeni Şafak
İki otomobilin çarpıştığı kazada iki ölü iki yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada iki ölü iki yaralı

23:501/10/2025, Çarşamba
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bir otomobil, yola giriş yapmakta olan otomobile yandan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana genel trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni G. idaresindeki 55 ASV 475 plakalı otomobil, yola giriş yapmakta olan Mürsel Özer (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Mürsel Özer ile 16 yaşındaki kızı Güllü Özer yaralanırken, sürücünün eşi Nurhan Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı baba ile kızı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Özer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü Avni G. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Samsun
#Kaza
#Gazi Devlet Hastanesi
