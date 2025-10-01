Yeni Şafak
Ormana düzenek kurup kaçak avcılık yaptı: Gözaltına alındı

13:091/10/2025, Çarşamba
DHA
Aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve teyplere bağlı akü ile 1 kafes içerisinde canlı bıldırcın ele geçirildi
Samsun’un Yakakent ilçesinde, ormana düzenek kurup kaçak avcılık yapan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin, kafese koyduğu canlı bıldırcını öttürerek yabani hayvanları kendilerine çektiği, sesin teypler aracılığıyla yükseltilip çevreye yayıldığı ve tuzağa düşürülen hayvanların bu yöntemle yakalandığı belirlendi.


Aramalarda ise 1 ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve teyplere bağlı akü ile 1 kafes içerisinde canlı bıldırcın ele geçirildi. Bıldırcının kurtarılmasıyla, kurulan düzeneğin bulunduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bıldırcın, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Şüpheli, gözaltına alındı.







#samsun
#yakakent
#kaçak avcılık
