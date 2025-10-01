Ormana düzenek kurup kaçak avcılık yaptı: Gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin, kafese koyduğu canlı bıldırcını öttürerek yabani hayvanları kendilerine çektiği, sesin teypler aracılığıyla yükseltilip çevreye yayıldığı ve tuzağa düşürülen hayvanların bu yöntemle yakalandığı belirlendi.