Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
İki otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: Dört yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: Dört yaralı

00:263/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Beydağı kavşağında Ankara istikametine seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da, iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Beydağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 46 DN 829 plakalı otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarı yönüne ilerleyen 44 EU 886 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Diyanet açıklaması