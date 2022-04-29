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ANKARA

İki ülke de Türkiye’yi istedi

ABD ile Rusya’nın önceki gün Türkiye’de yaptıkları tutuklu takasının detayları ortaya çıktı. Moskova’da tutuklu ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed ile ABD’de tutuklu Rus pilot Konstantin Yaroşenko’nun Türkiye’de karşılıklı iadesi için iki ülke talepte bulundu. MİT hazırlıkları yaptı. Önceki gün saat 14.00’te MİT gözetiminde takas gerçekleşti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Putin aracılık için teşekkür etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İki ülke de Türkiye’yi istedi
Takas önceki gün saat 14.00’te MİT gözetiminde takas gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Görüşmede, Rusya ve ABD arasında önceki gün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye'de gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Konstantin Yaroshenko
Konstantin Yaroshenko

ARABULUCULUK AÇISINDAN ANLAMLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve iş birliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti. Mili İstihbarat Teşkilatı’nın takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eş güdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Trevor Reed
Trevor Reed

KALICI BARIŞ İSTİYORUZ

Erdoğan, bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını aktaran Erdoğan, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.

İki ülke de Türkiye’ye başvurdu

  • Rusya ile Ukrayna arasındaki barışın tesis amacıyla çok taraflı ve yapıcı diplomatik çabalarını sürdüren Türkiye, aynı dönemde ABD ve Rusya arasında tutuklu takasında arabuluculuk misyonunu da üstlendi. Türkiye'de gerçekleşen tutuklu takasının detayları ortaya çıktı. ABD ile Rusya arasında uzun süredir görüşmelere konu edilen ancak olumlu sonuç alınamayan takas için Türkiye'den talepte bulunuldu. 2019 yılında Moskova'da tutuklanan ve süreç içerisinde serbest bırakılması için yoğun diplomatik çaba harcanan eski ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed ve ABD'de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko'nun Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik iki ülkeden Türkiye'ye talep geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı doğrultusunda takas MİT tarafından gerekli hazırlıklar başlatıldı. Bu kapsamda takas önceki gün MİT’in gözetiminde ABD ve Rusya heyetleri arasında gerçekleşti. 2018'de Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan hemşire Silvia Constanzo Romano da yine MİT tarafından 2020'de kurtarılarak İtalya’ya teslim edilmişti.

ABD ile Rusya tutuklu takasını Türkiye’de yaptı
GÜNDEM
ABD ile Rusya tutuklu takasını Türkiye’de yaptı


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