İkinci devriye Ayn el-Arab'da

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye’nin kuzeyinde tekrar başlattığı ortak devriyeler sürüyor. 1 Kasım 2019'dan 5 Ekim 2023'e kadar 344 ortak devriye atılmış, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle devriyelere ara verilmişti. Türkiye-Rusya ortak devriyeleri 10 ay sonra yeniden başladı. İlki geçen perşembe günü Kamışlı bölgesinde 30 km’lik hatta gerçekleştirilen ortak devriyenin ikincisi de Ayn el-Arab'ın kuzeyinde yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgeye Tunceli/Hozat 51’inci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler sevk edildi. 23 Ağustos’ta Barış Pınarı'nın doğusunda ortak devriyelerin tekrar başladığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, bölgede devriyelerin devam edeceğini duyurmuştu. Son devriyeyle Fırat Kalkanı bölgesinde de ortak devriye başlamış oldu. Türk ve Rus birlikler önümüzdeki günlerde Derbesiye ve Amuda’da da ortak devriye atacak. Bu devriyelerin amacı, PKK’yı Lazkiye’den Halep’e uzanan stratejik M4 Karayolu'nun güneyine itmek.