​İkiyüzlü mobbing​

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde personele sendika değiştirmeleri yönündeki baskılar gün geçtikçe artıyor. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede örgütlü sendikayı devre dışı bırakmak için kamuoyuna başka, ekibine ise başka tavır takınıyor. Katıldığı bir televizyon programında seçildikten sonra sendika genelgesi yayımladığını söyleyen Yavaş, “Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak, herkes özgürce kendi sendikasını seçecek, ‘Biri birine baskı yaparsa da belediye başkanına şikayet edeceksiniz’ diye yazdım. Herkes özgürce sendikasını seçiyor. Belediyemizde çok rahat bir yönetim var” demişti. Buna karşın Yavaş’ın yakın ekibinin, işçilere sendikalarından istifa etmeleri konusundaki baskıya devam ettiği belirtiliyor.

10 BİNDEN FAZLA İSTİFA

Sendika değiştirme baskısına maruz kalan ve istifaya zorlanmaları karşısında çaresiz durumda olan binlerce personelin bu süreçte sendika değişikliğine gittiği öğrenildi. Şu ana kadar HAK-İş’e bağlı Hizmet-İş, Öz Güven-Sen, Öz Sağlık-İş ve Öz Taşıma-İş sendikalarından 10 binin üzerinde personelin istifa ettirildiği ortaya çıktı.

Servet Avcı

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Mustafa Koç

ÖRGÜTLENMEYE BAŞDANIŞMAN ETKİSİ

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olan Mansur Yavaş’ın Başdanışmanı Servet Avcı ve Belediye Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’un, sendika faaliyetlerine öncülük ettikleri belirtiliyor. Belediyede mevcut yetkili sendikanın, üyelerine, sosyal dayanışma ve sendikal baskılarla alakalı mesaj atması üzerine Avcı ve Koç, hiçbir sendikal kimlikleri olmamasına rağmen sosyal medya üzerinden cevap vererek örgütlenme hakkını zedeleyecek şekilde harekete geçti. Her iki isim daha sonraki süreçte hem sosyal medya üzerinden örgütlenme konusunda etkili oldukları mesajı verirken, hem de üyelere mesaj yoluyla ulaşarak getirilmek istenen sendikanın hamisi gibi tavır sergilemeyi sürdürdü.

NEDEN SESSİZ

Bu süreçte, Koç’un yönetim kurulu başkanı olduğu belediye şirketinin toplantı salonunda, Yavaş’ın danışmanı olduğunu ifade eden İsfendiyar Ekşi’nin, Mansur Yavaş’ın talimatıyla bir sendikayla görüşüldüğü ve anlaşmaya varıldığını ifade eden konuşması sosyal medyaya düştü. “Baskı yapanı bana şikayet edin” diyen Yavaş’a çok yakın olan söz konusu isimlerin bu şekildeki tavırlarını sürdürmeleri, Yavaş ile danışıklı dövüş içinde oldukları izlenimini güçlendirdi.

Millet İttifakı’nda sendika çatlağı

Belediyede yaşanan sendika çekişmesi, Millet İttifakı ortakları arasındaki kavgayı da günyüzüne çıkardı. Belediyenin bazı şirketlerinde CHP ile İYİ Parti arasında sendika konusunda paylaşım yapıldığı iddia edilirken, Servet Avcı’nın, etkin bazı isimleri devre dışı bırakıp belediyede tek başına sendikal dizayna gitmeye çalışması, ittifak içindeki kavgayı tırmandırdı. CHP ve İYİ Parti arasında ANFA’da başlayan sendika çatlağının, hesapların BUGSAŞ’ta bozulmasıyla daha da büyüdüğü ifade ediliyor.

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Servet Avcı’dan tartışmalı sözler