İkna odası bodrum katta

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya’nın güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya, HDP il binasındaki kişiler aracılığıyla dağa götürüldüğünü söyledi. Merkez Bağlar ilçesinden 14 yaşındayken 5 yıl önce dağa götürülen ve PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye, savcılıktaki ifadesinde terör örgütü PKK’ya katılışını, yaşadığı pişmanlığı ve örgütten nasıl kaçtığını tüm detaylarıyla anlattı.

PKK’dan kaçıp teslim olan Mekiye Kaya, yıllardır ayrı kaldığı ailesiyle hasret gideriyor.

İL BİNASINDA İKNA EDİLDİ

Mekiye Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde liseye başladığı ilk günlerde okuldaki iki öğrencinin sık sık kendisine PKK propagandası yaptığını belirterek, “2015 yılında defter ve kitaplarımı okulda bırakıp HDP il binasına götürüldüm. Gerçek ismini bilmediğim 40-45 yaşlarında ‘Mizgin’ kod adlı beyaz eşarp takan bir kadının yanına götürdüler. Bu kadın Diyarbakır HDP il binasının alt katında bulunuyordu. Örgüte katılmak isteyenlerin bu kadına götürüldüğünü anladım” dedi.

GÜNDEM Gel bir daha sarılayım

SİLOPİ’DEN SURİYE’YE

Baskı üzerine örgüte katılmayı kabul ettiğini belirten Kaya, şunları söyledi: “HDP il binasında bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı. ‘Mizgin’ kod adlı kadın, beni örgüte götürmesi için iki erkek ve bir kadını çağırdı. Aynı akşam 21.00’de araçla Şırnak Silopi’ye gittik. Nehir kıyısına kadar yürüdük. Beraber geldiğimiz 3 kişi beni milise teslim etti. Botla Suriye tarafına geçtik. Beni teslim alan 2 kişi ile Derik kampına gittik.”

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HDP önünde 118’inci gün

Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 118 gün geride kaldı. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi sürüyor. Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’e, Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer’e, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye’ye kavuşmasının ardından, evlat nöbetindeki ailelerin umudu da arttı. Yine çocuklarına seslenen anne-babalar, PKK’dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu. 118 gün değil, 118 yıl da geçse eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini kaydeden aileler, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini vurguladı.