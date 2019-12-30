Gündem İkna odası bodrum katta
POLİTİKA

İkna odası bodrum katta

Ailesine kavuşan Mekiye, PKK’ya nasıl katıldığını anlattı. Okuldan iki arkadaşının kendisini HDP il binasına götürdüğünü belirten genç kız, “Bodrum katta ‘Mizgin’ kod adlı 40-45 yaşlarında, beyaz eşarp takan kadının yanına indik. Beni ikna edip 3 kişiyle Silopi’ye gönderdi. Oradan da botla Suriye’ye geçtik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya’nın güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya, HDP il binasındaki kişiler aracılığıyla dağa götürüldüğünü söyledi. Merkez Bağlar ilçesinden 14 yaşındayken 5 yıl önce dağa götürülen ve PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye, savcılıktaki ifadesinde terör örgütü PKK’ya katılışını, yaşadığı pişmanlığı ve örgütten nasıl kaçtığını tüm detaylarıyla anlattı.

PKK’dan kaçıp teslim olan Mekiye Kaya, yıllardır ayrı kaldığı ailesiyle hasret gideriyor.

İL BİNASINDA İKNA EDİLDİ

Mekiye Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde liseye başladığı ilk günlerde okuldaki iki öğrencinin sık sık kendisine PKK propagandası yaptığını belirterek, “2015 yılında defter ve kitaplarımı okulda bırakıp HDP il binasına götürüldüm. Gerçek ismini bilmediğim 40-45 yaşlarında ‘Mizgin’ kod adlı beyaz eşarp takan bir kadının yanına götürdüler. Bu kadın Diyarbakır HDP il binasının alt katında bulunuyordu. Örgüte katılmak isteyenlerin bu kadına götürüldüğünü anladım” dedi.

Gel bir daha sarılayım
GÜNDEM
Gel bir daha sarılayım

SİLOPİ’DEN SURİYE’YE

Baskı üzerine örgüte katılmayı kabul ettiğini belirten Kaya, şunları söyledi: “HDP il binasında bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı. ‘Mizgin’ kod adlı kadın, beni örgüte götürmesi için iki erkek ve bir kadını çağırdı. Aynı akşam 21.00’de araçla Şırnak Silopi’ye gittik. Nehir kıyısına kadar yürüdük. Beraber geldiğimiz 3 kişi beni milise teslim etti. Botla Suriye tarafına geçtik. Beni teslim alan 2 kişi ile Derik kampına gittik.”

HDP önünde 118’inci gün

  • Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 118 gün geride kaldı. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi sürüyor. Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’e, Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer’e, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye’ye kavuşmasının ardından, evlat nöbetindeki ailelerin umudu da arttı. Yine çocuklarına seslenen anne-babalar, PKK’dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu. 118 gün değil, 118 yıl da geçse eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini kaydeden aileler, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini vurguladı.

Geldim anne
GÜNDEM
Geldim anne


Yalnız bırakmadık

Yalnız bırakmadık

Kan gölüne dönen Somali'ye yardım eden tek ülke Türkiye oldu.
İdlibden çıkmayacağız

İdlib'den çıkmayacağız

Akar: Talimat verilmesi halinde Libya görevine de hazırız.
14 ülke59 şehre ziyaret

14 ülke
59 şehre ziyaret

​Erdoğan, bu yıl ilk seyahatini Rusya'ya, sonuncusunu da Tunus'a yaptı.
İkna odası<br>bodrum katta

İkna odası
bodrum katta

​PKK'da kaçan Mekiye Kaya, dağa götürülme hikayesini anlattı.
Hafter savaş suçlusu

Hafter savaş suçlusu

​Libya, BMGK ve UCM'ye Hafter çağrısı yaptı.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

O saldırıdan da sorumlu

O saldırıdan da sorumlu

Çukurambar'daki vergi dairesine de PKK elebaşı Abdi Şahin saldırmış.​

100 liralık<br>yardımı çok gördü

100 liralık
yardımı çok gördü

CHP'li isim daha önce de ​Fethiye köyündeki camiye ayakkabılarıyla girmişti.

Sınıra<br>159 kartal gözü

Sınıra
159 kartal gözü

​2020 yılında doğu sınırında 117, batı sınırında 42 kule olacak.
HDP binaları terörist devşirme yeri

HDP binaları terörist devşirme yeri

Soylu: Yıl başından beri 778 terörist ülkelerine gönderildi.
Kart pazarında Avrupa lideriyiz

Kart pazarında Avrupa lideriyiz

​Türkiye'de kasım sonu itibarıyla toplam kart sayısı 234 milyona ulaştı.
Bankalar faizi<br>neden indirmiyor

Bankalar faizi
neden indirmiyor

​Kamu bankaları kredi faizlerini ne zaman tek haneye indirecek?
Kamuya borcu <br>olanlara müjde

Kamuya borcu
olanlara müjde

​Varlık barışında da süre uzatıldı.
ABD, SİHA ile vurdu

ABD, SİHA ile vurdu

Irak ve Suriye'de Hizbullah'a ait hedefleri vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.