İletişim Başkanı Altun: Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, Ermenistan’ın saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dilerken, yaralı Azerbaycan vatandaşlarına da Allah’tan şifa niyaz etti.

Altun, "Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan’ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır. Bu süreçte her sorumlu devletin yaptığı gibi kardeş ülke Azerbaycan’ın da diplomatik, eşit ve adil tüm girişimleri büyük bir özveriyle yürüttüğünü takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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"Küresel aktörlere adil yaklaşma çağrısı yapıyoruz"

Azerbaycan'ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğunu açık bir şekilde gözlemlediklerini dile getiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün toplanacak olan BMGK toplantısında umarız çözüm adına bir zemin oluşur. Türkiye olarak bu konudaki tüm çabalarımız ve çalışmalarımız kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri kazanması ve uluslararası alanda hakkını, hukukunu koruma yönünde olacaktır. Küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz. Sözüm ona tarafsızlık ilkesiyle hareket etme adına veya siyasi dengeleri gözetme uğruna saldırgan ile mağduru eşitleme hatasına kesinlikle düşülmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm kararlılığıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındadır. Uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan’a karşı yapılabilecek en ufak bir haksızlık karşısında sesimizi en gür şekilde çıkaracağımıza kimsenin şüphesi olmasın."

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