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İletişim Başkanı Altun: Filistin er ya da geç özgür olacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin'in haklı davası tarihten silinmeyecektir. İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir" ifadesini kullandı. Altun "Filistin er ya da geç özgür olacaktır. İsrail ve destekçileri bunu engelleyemeyecektir" açıklamasında bulundu.

22:03 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:05 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikasta ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin direniş hareketi Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Heniye, düşmanlarının asla anlayamayacağı bir tevazuyla şehadete yürüdü. Filistin davasının en büyük kahramanlarından biri olarak tarihe geçen şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. İslam aleminin ve Filistin’in başı sağolsun.
İsrail, her türlü barış fırsatını ortadan kaldırmak için suikast ve gizli operasyonlarla bölgeyi daha fazla kargaşaya sürüklemeye çalışıyor. İsmail Haniye suikasti de bir ülkenin egemenliğini açıkça ihlal eden devlet destekli
İsrail terörizminin son örneğidir.

'İSRAİL'İN İNSAN HAYATINI HİÇE SAYMASI TESADÜF DEĞİL'

Netanyahu hükümeti ateşkes ya da barış niyeti olmadığını defalarca göstermiştir. Bu hükümet sadece Filistin toprakları üzerindeki hırsızlık ve işgalini genişletmekle ilgilenmektedir ve bu yolda insan hayatını hiçe saymaktadır.

Milyonlarca Gazzeliyi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakan İsrail, kalıcı bir çözüm arayışında olan siyasi liderleri hedef almaktadır. İsrail'in insan hayatını hiçe sayması tesadüfi değildir; bilakis Filistin'deki soykırım politikalarının bir tezahürüdür.

Netanyahu hükümeti sadece bölgesel savaşı kışkırtmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi vatandaşlarının güvenliğini de tehlikeye atıyor. Bu hükümete destek verenler insanlıklarından utanmalıdır. Müzakere ve barışçıl çözümden bahsettiklerinde onları ciddiye almayacağımızı anlamalıdırlar.

'FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASI TARİHTEN SİLİNMEYECEK'

İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin'in haklı davası tarihten silinmeyecektir. İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir.

'INSTAGRAM'I ŞİDDETLE KINIYORUM'

Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir.

Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız.

Filistin er ya da geç özgür olacaktır. İsrail ve destekçileri bunu engelleyemeyecektir."

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


#Fahrettin Altun
#Hamas
#İsmail Haniye
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