İletişim Başkanı Altun: Filistin er ya da geç özgür olacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikasta ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında şunları kaydetti:
'İSRAİL'İN İNSAN HAYATINI HİÇE SAYMASI TESADÜF DEĞİL'
Netanyahu hükümeti ateşkes ya da barış niyeti olmadığını defalarca göstermiştir. Bu hükümet sadece Filistin toprakları üzerindeki hırsızlık ve işgalini genişletmekle ilgilenmektedir ve bu yolda insan hayatını hiçe saymaktadır.
Milyonlarca Gazzeliyi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakan İsrail, kalıcı bir çözüm arayışında olan siyasi liderleri hedef almaktadır. İsrail'in insan hayatını hiçe sayması tesadüfi değildir; bilakis Filistin'deki soykırım politikalarının bir tezahürüdür.
'FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASI TARİHTEN SİLİNMEYECEK'
İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin'in haklı davası tarihten silinmeyecektir. İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir.
'INSTAGRAM'I ŞİDDETLE KINIYORUM'
Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız.