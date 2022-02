İletişim Başkanı Altun: Sıla Şentürk cinayetinin yakın takipçisi olacağız

'DAHA ÖNCE DE AYNI KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILDI'<br><br><br>Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk’ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla’nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. <br>

İNTERNETTE TANIŞTILAR<br><br><br>Sıla Şentürk'ün Ankara'da ikamet eden Hüseyin Can Gökçek ile internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen Gökçek'in geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI<br><br>Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. <br><br>Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Giresun'un Bulancak ilçesindeki Erikliman köyünde meydana geldi. <br><br>EVDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR<br><br>16 yaşındaki Sıla Şentürk, Ankara'dan gelen erkek arkadaşı Hüseyin Can Gökçek (21) ile tartıştı.

Giresun'da kan donduran vahşet: 16 yaşındaki Sıla erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine kızla görüşmek için Ankara'dan Giresun'a gelen Hüseyin Can Gökçek'in evde yaşlı ve yatalak babaannesinin gözü önünde Sıla Şentürk'ü bıçaklayıp boğazını keserek öldürdüğü iddia edildi.