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ANKARA GİRESUN

İletişim Başkanı Altun: Sıla Şentürk cinayetinin yakın takipçisi olacağız

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, erkek arkadaşı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

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Haber Merkezi AA
İletişim Başkanı Altun: Sıla Şentürk cinayetinin yakın takipçisi olacağız
Sıla Şentürk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Giresun'da kan donduran vahşet: 16 yaşındaki Sıla erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
FOTOĞRAF 10
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Olay, sabah saatlerinde Giresun'un Bulancak ilçesindeki Erikliman köyünde meydana geldi. <br><br>EVDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR<br><br>16 yaşındaki Sıla Şentürk, Ankara'dan gelen erkek arkadaşı Hüseyin Can Gökçek (21) ile tartıştı.
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BOĞAZINI KESTİ<br><br>Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. <br><br>Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı.
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'AİLE BİR BAŞKASIYLA NİŞANLANDIRDI'<br><br>Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine kızla görüşmek için Giresun’a gelen diği iddia edildi.
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BABAANNE YARDIM İSTEDİ<br><br>Olay sırasında genç kızın annesi ve babasının işte, erkek kardeşinin ise okulda olduğu öğrenildi.<br><br>Evde yatalak babaannesinin bulunduğu belirlenirken, yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırarak yardım istedi.
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<br><br>Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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GENÇ KIZ KURTARILAMADI<br><br>Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.<br><br>Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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HAVALİMANINDA YAKALANDI<br><br>Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. <br><br>Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.
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İNTERNETTE TANIŞTILAR<br><br><br>Sıla Şentürk'ün Ankara'da ikamet eden Hüseyin Can Gökçek ile internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen Gökçek'in geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.
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'DAHA ÖNCE DE AYNI KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILDI'<br><br><br>Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk’ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla’nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. <br>
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AİLESİ BİR BAŞKASIYLA NİŞANLANDIRDI<br><br>İHA'nın iddiasına göre, ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine Giresun’a gelen zanlının bu nedenle Sıla Şentürk'le tartıştığı iddia edildi.
Giresun'da kan donduran vahşet: 16 yaşındaki Sıla erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine kızla görüşmek için Ankara'dan Giresun'a gelen Hüseyin Can Gökçek'in evde yaşlı ve yatalak babaannesinin gözü önünde Sıla Şentürk'ü bıçaklayıp boğazını keserek öldürdüğü iddia edildi.


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