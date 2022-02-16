İletişim Başkanı Altun: Sıla Şentürk cinayetinin yakın takipçisi olacağız

'DAHA ÖNCE DE AYNI KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILDI'<br><br><br>Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk’ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla’nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. <br>