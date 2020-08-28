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Gündem İletişim Başkanı Altundan 30 Ağustos açıklaması Söz konusu kutlamalar aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecek
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos açıklaması Son dakika

İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos açıklaması: Söz konusu kutlamalar aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos kutlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altun açıklamasında, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir" dedi.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir" dedi.

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Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.
  • Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir."

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