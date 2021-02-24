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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Yeter artık!

Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 13 siville ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşlarımızı kimin öldürdüğünün önemli olmadığını söylemişti. Hadsiz açıklamaya bir bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? 'Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok' ne demek? Yeter artık!'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden, ''PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? “Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulundu.

CHP'li Özgür Özel: Gara'da esas mesele vatandaşlarımızı kimin öldürdüğü değil
GÜNDEM
CHP'li Özgür Özel: Gara'da esas mesele vatandaşlarımızı kimin öldürdüğü değil

Tepki toplayan açıklama

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 12'si Türk 13 kişiye ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşları kimin öldürdüğünün önemli olmadığını ifade etmişti. Özel, "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği" demişti. Açıklamalar büyük tepki toplamıştı.

CHP'li Özgür Özel: Gara'da esas mesele vatandaşlarımızı kimin öldürdüğü değil
OYNAT 00:28
CHP'li Özgür Özel: Gara'da esas mesele vatandaşlarımızı kimin öldürdüğü değil
Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 12'si Türk 13 kişiye ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşları kimin öldürdüğünün önemli olmadığını ifade etti. Özel, 'Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği' dedi.


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