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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan göndermeli paylaşım: Mesele ağaçsa, Avrupa'da birinciyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü olduğunu söyleyerek, "Mesele ağaçsa Avrupa'da birinciyiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye ağaçlandırmada Avrupa birincisi" konulu bir paylaşım yaptı. Altun'un paylaşımı şöyle: "Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında, Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncü, orman varlığını artıran kategoride ise 6’ıncı sırada yer aldı. Ülkemize son 18 yılda 1 milyon 739 bin 944 hektar yeni orman alanı kazandırıldı. Mesele ağaçsa Avrupa’da Birinciyiz!"

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