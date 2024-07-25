İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'nun kara propagandasına tepki: Tek kelimeyle utanç verici

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'de konuşma yapmasına ilişkin sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yaptı.
'ABD kongresi savaşı teşvik etmiştir'
Netanyahu'nun konuşmasını protesto eden az sayıda da olsa ABD'li siyasetçi olduğunu belirten Altun, "Konuşması sadece bariz yalanlarla değil, aynı zamanda Filistinlilere yönelik nefretle doluydu. İşgal altındaki bir halka yönelik mütemadiyen kullandığı insanlık dışı dil, burada da tam anlamıyla gözler önündeydi. Bu maskaralığın ve kötülüğün bir parçası olmayı reddeden Amerikalıları selamlıyoruz. Netanyahu hükümetine bağlı İsrail güvenlik güçleri, Filistin'de akılalmaz suçlar işlemektedir. ABD Kongresi mali destek, silah ve mühimmat sağlayarak bu savaşı mümkün kılmış ve hatta teşvik etmiştir. İsrail'e yapılan yardımları, insan hakları koşuluna bağlama çabaları akamete uğramıştır. ABD, küresel ölçekte herhangi bir iddia sahibi olma niyetindeyse buna bir son vermelidir. İsrail yanlısı grupların yarattığı büyük çaplı etkiye rağmen genç nesiller Filistin'deki işgal, etnik temizlik ve soykırım gerçeklerine gözlerini yummamaktadır. Bu adaletsiz statükonun sürdürülmesi mümkün değildir. Filistin halkı er ya da geç tam egemenliğe kavuşacaktır. ABD'nin ulusal güvenliğini gerçekten önemseyen siyasetçileri de Netanyahu hükümeti gibi bir hükümeti desteklemenin ABD'nin çıkarlarına aykırı olduğu gerçeğinin farkına varmalıdır" açıklamasında bulundu.
'Tüm dünya İsrail saldırılarının gerçekliğini gördü'
Altun, İsrail-Filistin çatışmasının adil bir şekilde çözüme kavuşmasını destekleyen taraflarla dayanışma içinde olduklarını bir kez daha ifade etmek istediklerini kaydederek, "Netanyahu hükümeti, ABD Kongresi'ndeki müttefikleriyle birlikte buna tümüyle karşı çıksa bile bu çözüm önerisini gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız. Küresel vicdan, özgür Filistin'in yanındadır. Etnik temizlik ve soykırımın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İsrail politikalarını eleştiren herkesi antisemitizmle yaftalamak işe yaramayacaktır. Tüm dünya, İsrail saldırılarının gerçekliğini ve masum siviller üzerindeki sonuçlarını gördü. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçek anlamda egemen bir Filistin'in komşularıyla bir arada varlığını sürdürdüğü iki devletli bir çözümü hayata geçirmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu kaçınılmaz bir neticedir. Tarihin doğru tarafında durmak isteyenler, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikalarına karşı çıkmalıdır. Barış isteyen Amerikalılar için bugün yapılan bu utanç verici konuşmanın bir uyanış çağrısı olmasını umuyoruz" dedi.