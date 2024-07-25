İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'nun kara propagandasına tepki: Tek kelimeyle utanç verici

"İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma, insan haklarını savunduğunu ve demokratik değerleri koruduğunu iddia eden bir kurum için büyük bir lekedir. Washington, işlenen savaş suçlarının sorumlusu olan bir siyasetçiye ev sahipliği yaparak, dünyaya masum sivillerin hayatlarını neredeyse hiç önemsemediği mesajını vermektedir. Netanyahu'nun ABD Kongresi'nin kürsüsünden propaganda yapmasına ve barışçıl Amerikalı protestoculara her türlü hakareti etmesine izin verilmesi, tek kelimeyle utanç vericidir. Bazı Amerikalı siyasetçilerin siyasi çıkarlar uğruna İsrail hükümetinin suçlarına ortak olması, ABD'nin dünya çapındaki itibarını zedeleyecek sonuçlar doğuracaktır"

"İsrail Başbakanı'nın ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma, insan haklarını savunduğunu ve demokratik değerleri koruduğunu iddia eden bir kurum için büyük bir lekedir. Washington, işlenen savaş suçlarının sorumlusu olan bir siyasetçiye ev sahipliği yaparak, dünyaya masum sivillerin hayatlarını neredeyse hiç önemsemediği mesajını vermektedir. Netanyahu'nun ABD Kongresi'nin kürsüsünden propaganda yapmasına ve barışçıl Amerikalı protestoculara her türlü hakareti etmesine izin verilmesi, tek kelimeyle utanç vericidir. Bazı Amerikalı siyasetçilerin siyasi çıkarlar uğruna İsrail hükümetinin suçlarına ortak olması, ABD'nin dünya çapındaki itibarını zedeleyecek sonuçlar doğuracaktır"

Netanyahu'nun konuşmasını protesto eden az sayıda da olsa ABD'li siyasetçi olduğunu belirten Altun, "Konuşması sadece bariz yalanlarla değil, aynı zamanda Filistinlilere yönelik nefretle doluydu. İşgal altındaki bir halka yönelik mütemadiyen kullandığı insanlık dışı dil, burada da tam anlamıyla gözler önündeydi. Bu maskaralığın ve kötülüğün bir parçası olmayı reddeden Amerikalıları selamlıyoruz. Netanyahu hükümetine bağlı İsrail güvenlik güçleri, Filistin'de akılalmaz suçlar işlemektedir. ABD Kongresi mali destek, silah ve mühimmat sağlayarak bu savaşı mümkün kılmış ve hatta teşvik etmiştir. İsrail'e yapılan yardımları, insan hakları koşuluna bağlama çabaları akamete uğramıştır. ABD, küresel ölçekte herhangi bir iddia sahibi olma niyetindeyse buna bir son vermelidir. İsrail yanlısı grupların yarattığı büyük çaplı etkiye rağmen genç nesiller Filistin'deki işgal, etnik temizlik ve soykırım gerçeklerine gözlerini yummamaktadır. Bu adaletsiz statükonun sürdürülmesi mümkün değildir. Filistin halkı er ya da geç tam egemenliğe kavuşacaktır. ABD'nin ulusal güvenliğini gerçekten önemseyen siyasetçileri de Netanyahu hükümeti gibi bir hükümeti desteklemenin ABD'nin çıkarlarına aykırı olduğu gerçeğinin farkına varmalıdır" açıklamasında bulundu.