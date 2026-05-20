İletişim Başkanı Duran: Dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dijital dünyanın, dezenformasyon başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Dijital vesayetin farkında olmadan dominasyonu altında kalmayacağız. Biz veri üreteceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi" düzenlendi.
İletişim Başkanlığı'ndaki program, Türkiye'nin dört bir yanından dezenformasyonla mücadele kulübü üyesi öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yalana karşı hakikatin kavgasının tarihsel boyutuna değinen Duran, bu çağda başka bir realiteyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.
Duran, zamanla dezenformasyonun evrildiğine dikkati çekerek, 1991'de Körfez Savaşı sırasında da gerçek olmayan görüntüler yayınlandığını hatırlattı.
Eski dönemin dezenformasyonlarına yönelik verilen mücadelenin bugün demode olduğunu vurgulayan Duran, gençlere şöyle seslendi:
Duran, bu dezenformasyona ve algı yönetimine karşı dirençli olunması gerektiğini vurguladı.
"Ülkelerin seçimlerine müdahale ediliyor"
Sosyal medya aracılığıyla ülkelerin seçimlerine dahi müdahale edilebildiğini anlatan Duran, başta özgürlük alanı olarak sunulan sosyal medya platformlarının ülkelerin halklarına karşı bir operasyonel araç olarak kullanılabildiğini ifade etti.
Duran, algoritmaların tarafsız olmadığına dikkati çekerek, sosyal medyada gerçekleştirilen yönlendirmeleri anlattı.
"Dijital okuryazarlık artık sadece bir teknoloji meselesi değil"
İletişim Başkanı Duran, "Dijital okuryazarlık artık sadece bir teknoloji meselesi değil, bundan daha fazlası. Bilgiyi doğrulama, kaynağı sorgulama, algoritmik yönlendirmeyi fark etme, psikolojik manipülasyonu tanıma ve dijital bağımlılıkla mücadele etme meselesi" dedi.
Gençlerin bu konuda kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Duran, aksi takdirde yapay zeka destekli sahte videoların, ses programlama sistemlerinin ve bir takım manipülatif görsellerin etkisinde kalınabileceğini söyledi.
Duran, dezenformasyonun bilinçli şekilde yayıldığı pandemi, Gezi Parkı olayları gibi dönemleri hatırlatarak, şunları kaydetti:
Duran, geleceğin mücadele alanının kara, deniz, hava olmadığı, sanal ve dijital alem olduğunu belirtti.
Yapay zeka çağında insanların bazı becerilerinin kaybedilmesi konusunda endişeler bulunduğunu anlatan Duran, basılı kitapları okumaya devam etme gibi bazı konvansiyonel konularda ısrarcı olunmasıyla bu endişenin aşılabileceğini söyledi.
"Yapay zeka ile dezenformasyonları tespit ediyoruz"
Duran, konuşmasında İletişim Başkanlığının faaliyetlerine de değinerek, 6 Şubat depremleri sırasında, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sırasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımlarının insanlara doğru bilgiyi, hakikati sunduğunu bildirdi.
Duran, şunları dile getirdi: